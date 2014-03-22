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مصدر قضائى: لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن عن موعد فتح باب الترشيح 30 مارس

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مصدر قضائى: لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن عن موعد فتح باب الترشيح 30 مارس مصدر قضائى: لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن عن موعد فتح باب الترشيح 30 مارس

صورة أرشيفية

قال مصدر قضائى، أن لجنة الانتخابات الرئاسية أكدت  خلال إجتماعها الذي عقد اليوم السبت، على عقد إجتماع لها يوم 30 مارس الجاري لكي تعلن خلاله عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية المرتقبة، والتي يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب.

  وقال المصدر إنه يجري حاليًا إعداد كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالترتيب للعملية الانتخابية والتي يأتي من بينها تدريب موظفي الشهر العقاري على التعامل مع جهاز القارىء الألكتروني للبيانات.

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