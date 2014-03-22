دجلة يكتفي بهدفين في شباك دجوليبا المالي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية

نجح فريق وادي دجلة في الفوز على فريق دجوليبا المالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد الدفاع الجوي ضمن ذهاب دور الـ16التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

سجل الهدف الأول مصطفي طلعت في الدقيقة 55، فيما سجل أحد مدافعي الفريق المالي هدفا في مرماه في الدقيقة الأخيرة، ولم يستطع لاعبو دجلة زيادة حصيلة الأهداف لتسهيل مهمتهم في مباراة الإياب المقرر لها يوم السبت المقبل في مالي، وأهدروا نتيجة لقلة الخبرة العديد من الفرص السهلة لزيادة حصيلة الأهداف.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من كلا الفريقين ونجح فريق دجلة في السيطرة والاستحواذ على الكرة في أغلب فتراته ولكن بشكل سلبي في كثير من الأوقات باللعب التعاوني في وسط الملعب، ولكن كان يباغت لاعبو دجلة الفريق الضيف في بعض الأحيان حيث نجح المجتهد عبد الفتاح الأغا في صناعة أكثر من فرصة سهلة للمهاجم الأثيوبي صلاح الدين ولكنه أهدرها بغرابة، كما أفسد الحكم المساعد فرصة خطرة لفريق دجلة من انفراد صحيح لصلاح الدين بداعي التسلل وهو ما أثبتت الإعادة التلفزيونية خطئه.

في الشوط الثاني دفع هشام زكريا المدير الفني لوادي دجلة بعبد الله بيكا بدلا من إبراهيم هلال لدعم الجانب الهجومي من أجل حسم المباراة في القاهرة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب

في الدقيقة 55 ينجح مصطفي طلعت في تسجيل الهدف الأول بعد ارتداد الكرة من الحارس المالي شيخ محمد بعد تصديه لإنفراد صلاح الدين ليجد طلعت الكرة أمامه ويسجلها في المرمى الخالي.

بعدها مباشرة في الدقيقة 57 أهدر صلاح الدين فرصة لتسجيل الهدف الثاني رغم إنفراده بحارس المرمى من تمريرة رائعة لبيكا.

في الدقيقة 60 عاد الحكم المساعد في قراراته الخاطئة ولكنه أنقذ دجلة هذه المرمة عندما ألغى هدفا صحيحا لفريق دجوليبا بداعي التسلل، وفي الدقيقة 66 يدفع مدرب دجلة بعمرو مرعي بدلا من مهاب سعيد لتنشيط الجبهة الهجومية وتسجيل هدف أخر يسهل من مهمته.

حاول لاعبو الفريق المالي الضغط على دفاعات دجلة في ظل التقدم الهجومي الواضح، ولكن يقظة عصام الحضري المتألق حالت دون تسجيل أي هدف للفريق المالي الذي كان قريبا من التعادل، وفي الدقيقة 76 تشهد خروج أحمد عادل للإصابة ونزول أحمد ياسر بدلا منه.

واصل المجتهد عبد الفتاح الأغا مسلسل إهدار الأهداف عندما وضع الكرة العرضية التي وصلته برأسية ضعيفة في أيدي الحارس في الدقيقة 82، ونشط الفريق المالي في الدقائق الأخيرة مستغلا تراجع المستوى البدني للاعبي دجلة ولكن يقظة الحضري ساعدت في نظافة شباكه.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يسجل مدافع الفريق المالي هدفا ذاتيا في مرماه بعدما فشل صلاح الدين في استقبال عرضية الأغا الرائعة ولكن المدافع المالي استقبل الهدية ليساعد دجلة في مشواره لتنتهى المباراة بهدفين دون رد.