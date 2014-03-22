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مطروح تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية لإجتياز 194 معلمًا التأهيل التربوي

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مطروح تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية لإجتياز 194 معلمًا التأهيل التربوي مطروح تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية لإجتياز 194 معلمًا التأهيل التربوي

 

نظم فرع الأكاديمية المهنية ، إحتفالية بقاعة مركز النيل للأعلام بمناسبة حصول محافظة مطروح على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إجتياز عدد 194 معلم من غير الحاصلين على مؤهلات تربوية على برامج قيادية فى التأهيل التربوي .

حيث حضر كل من اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح ، والدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية بجامعة عيد شمس ، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

فى سياق ، بدأ الحفل بكلمة محمود قاسم ، مدير فرع أكاديمية المهنية بمطروح ، الذى وجه الشكر للمحافظ ومديرية التربية والتعليم ، على التسهيلات التى قدموها لفرع الاكاديمية لإجتياز التدريب لعدد 194 معلم ، الغير الحاصلين على مؤهلات تربوية على برامج التأهيل التربوي ، ما بين ( معلم أول أ – معلم خبير – كبير معلمين ).

حيث إحتلت محافظة مطروح المركز الأول على مستوى الجمهورية ، فى إجتياز عدد 194 معلم ، فى فترة 22 يوم وتعتبر هذه الفترة لإجتياز البرنامج التأهيلي قياسية تفوق فيها فرع الأكاديمية المهنية بمطروح على كافة الأفرع على مستوى الجمهورية .

من جانبة ، القى  الدكتور مجدي أمين ، مدير الأكاديمية المهنية بالقاهرة الذى أبدى إعجابه لإجتياز معلمي مطروح التأهيل التربوي خلال الفترة القياسية ، التى تصب مباشرة فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة .

أشاد محافظ مطروح ، بالجهود المبذول التى قامت به فرع الأكاديمية المهنية بالمحافظة فى تخريج هذا العدد الكبير من المعلمين غير الحاصلين على مؤهلات تربوية ، لتطوير منظومة التربية والتعليم بالمحافظة ، مؤكدا “أن المعلم صاحب رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور فهو معلم الأجيال ومربيها ، وهو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربويــــة “.

وتبادل محافظ مطروح ، و عميد كلية التربية ، بجامعة عيد شمس ، ومدير الأكاديمية المهنية ، الدروع والصور التذكارية مع المعلمين الحاصلين على البرامج القيادية فى التأهيل التربوي.

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