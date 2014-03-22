يوفنتوس يسعى لضم توران

أ ش أ - يدرس نادى يوفنتوس الايطالى التقدم بعرض لضم التركى اردا توران نجم نادي أتليتكو مدريد الاسبانى.

وقدم الدولى التركى مستوى متميز مع نادى العاصمة الاسبانية الموسم الحالى وأصبح واحدا من أهم عناصر تشكيلة المدير الفنى الارجنتينى دييجو سيميونى.

وجذب المستوى الذى يقدمه توران (27 عاما) اهتمام العديد من الاندية الاوروبية ويأمل البيانكونيرى فى التغلب على منافسة الاندية الاخرى والفوز بالصفقة.

فريق السيدة العجوز عليه ان يتغلب على منافسة جالاتاسراي التركى النادى السابق للاعب والعملاق الانجليزى مانشستر يونايتد لضم اللاعب الذي يمتد عقده مع أتليتيكو حتى عام 2017.

يذكر أن توران شارك فى 29 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد فى كل البطولات وسجل ستة أهداف.