ستوريدج: توريس هو من أقنعنى بالانضمام لليفربول

أ ش أ - أكد دانيل ستوريج أن عشق فرناندو توريس لنادى ليفربول هو الذي اقنعه بالانضمام للريدز من نادى تشيلسي.

كان الدولي الانجليزي قد انضم للريدز في يناير 2013 مقابل نحو 12 مليون جنيه استرليني ، وساهم في المسيرة الناجحة الموسم الحالي للفريق بتسجيله 18 هدفا ليكون ثاني هدافي الفريق بعد لويس سواريز.

وقال ستوريدج لصحيفة "ديلى ميل" :" كان دائما ما يتحدث باحترام كبير عن ليفربول، وعندما كنا معا فى تشيلسى اعتاد أن يقول أن ليفربول رائع وأنه أفضل نادى لعب له ".

وأضاف ستوريدج " كنت تواقا للحضور إلى هنا واثبات ما يمكنني أن أفعله .. كنت جائعا للكرة ومازال يتملكني هذا الشعور وكان جميع أقاربي سواء والدي أو عمي يشاركونني هذا الأمر ، ويرون أن هذا هو أفضل مكان يمكنني الانتقال إليه " .