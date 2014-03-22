مويس: رصدت بعض نقاط الضعف في بايرن ميونيخ

صرح ديفيد مويس المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بأنه رصد بعض أوجه الضعف في نادي بايرن ميونيخ الألماني وأنه سيحاول استغلالها في المواجهة التي تجمع بين الناديين في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كان مانشستر يونايتد قد صعد لدور الثمانية بعد أن حول تخلفه أمام أوليمبياكوس اليوناني في لقاء الذهاب إلى فوز بثلاثية في لقاء العودة ؛ مما خفف من الضغوط الواقعة على المدرب بسبب الأداء المتراجع على المستوى المحلي.

في الوقت نفسه يتقدم بايرن في صدارة البوندسلجا بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه وقطع 50 مباراة في الدوري دون خسارة ، مما يجعله المرشح للفوز فالمواجهة مع الشياطين الحمر.

وقال مويس " رصدت بعض الأمور وسوف أعمل عليها واستغلالها، أنه الفريق حامل اللقب ولكن لم يسبق لأي فريق أن فاز باللقب مرتين متتاليتين ونأمل فى أن نحقق شئ من خلال ذلك ".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز على بايرن ميونيخ في نهائي تاريخي عام 1999 حين حول تأخره بهدف حتى الدقيقة 99 إلى فوز بهدفين لهدف واحد .