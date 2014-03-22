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تشيك يحذر تشيلسي من تطور أداء سان جيرمان

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تشيك يحذر تشيلسي من تطور أداء سان جيرمان تشيك يحذر تشيلسي من تطور أداء سان جيرمان

أ ش أ - أكد بيتر تشيك حارس مرمى نادى تشيلسى الانجليزى ضرورة أن يحترم البلوز للغاية فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى مواجهتمها فى دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا نظرا للتطور الكبير الذى شهده الفريق منذ آخر مواجهة بين الجانبين فى عام 2004.

واوقعت القرعة فريق المدير الفنى جوزيه مورينيو مع نادى العاصمة الفرنسية فى دور الثمانية للبطولة الاوروبية حيث يعود المدرب البرتغالى الى المسرح الذى شهد اول فوز يحققه مع الفريق اللندنى على الساحة الاوروبية.

كان مورينيو قاد تشيلسى للفوز 3-0 على باريس سان جيرمان فى باريس بعد اربعة اشهر من توليه المسئولية التدريبة للفريق فى عام 2004.

وقال تشيك فى تصريحات لصحيفة صن "كان فوزا مريحا وسيطرنا على اللقاء آنذاك ولكن كان هذا منذ عشر سنوات ومنذ ذلك الحين تغير باريس سان جيرمان كثيرا".

واضاف "الملعب جيد فى باريس والمناخ جيد فى ظل وجود حماسة لكرة القدم فى فرنسا، والآن وفى ظل النجوم الكبار الذين يضمهم باريس سان جيرمان والاداءالجيد الذى يقدمه فإن الاثارة ستكون أكبر".

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