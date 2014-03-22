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ماركا : برشلونة مطالب بتحسين أدائه خارج ملعبه

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ماركا : برشلونة مطالب بتحسين أدائه خارج ملعبه ماركا : برشلونة مطالب بتحسين أدائه خارج ملعبه

قالت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن "فريق برشلونه مطالب بتحسين أدائه خارج ملعبه"، معتبرة أن ما يقدمه خارج ملعبه من مستوى هو السبب الرئيسي فى فقدانه القمة.. وذلك قبيل لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على استاد سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة فقد 13 نقطة في آخر 7 مباريات خارج ملعبه من إجمالي 21 نقطة، وبادر الفريق المنافس بالتقدم في 6 من هذه المباريات، وكانت المرة الوحيدة الذي لم يتقدم فيها الفريق المنافس في لقاء اتليتكو مدريد الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأضافت أنه "حين يبادر الفريق المنافس بالتسجيل، فإن العودة لا تكون مضمونة.. ففي المباريات الست التي تمكن فها البارسا من العودة لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباريتين في خيتافى واشبيليه، بينما حقق التعادل في مباراة وخسر 3 مباريات".

ولفتت إلى أن فريق برشلونة ارتكب أيضا أخطاء في المراحل الأولي من هذه المباريات، وارتكب العديد من الأخطاء كلفته الكثير، وبذل جهدا مضاعفا من أجل إصلاح الأمور وتلقت شباكه 9 أهداف في هذه المباريات.

وأكدت الصحيفة أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لبرشلونة تبقى في الكرات الهوائية والكرات العرضية والثابتة، حيث تلقت شباكه في هذه اللقاءات 3 أهداف من ركلات ركنية.

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