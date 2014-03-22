سيتي يخطف مكان أرسنال بخماسية فولام بقيادة توريه

(إفي) قاد يايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي فريقه لفوز كبير على حساب فولام في لقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5-0.

وأضاف سيتي من خلال الخماسية الى رصيده النقطة 63 ، ليرتقي الى المركز الثالث، مستغلا الخسارة التاريخية لأرسنال امام تشيلسي في وقت لاحق اليوم 0-6 ، ليتجمد رصيد "المدفعجية" عند 62 نقطة في المرتبة الرابعة.

ولسيتي ثلاث مباريات مؤجلة قد تمنحه الصدارة حال الفوز بها.

شهدت المباراة تألق النجم الإيفواري يايا توريه الذي سجل "هاتريك" منه هدفين من ركلتي جزاء.

حصل السيتزنز على ركلة جزاء أولى بعد أن ركل المدافع الفنزويلي الباسكي فرناندو أموريبييتا المهاجم الإسباني البارو نجريدو في مؤخرته، لينفذ توريه الركلة ويسجل الهدف الأول (ق26).

وتلقى أموريبييتا بطاقة حمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء أخرى اثر عرقلة الإسباني الآخر ديفيد سيلفا (ق53) ليمنح لتوريه فرصة مضاعفة النتيجة.

ومن تسديدة صاروخية رائعة سجل الفيل الإيفواي أفضل لاعب في أفريقيا في آخر ثلاثة اعوام الهاتريك (ق65) في الشوط الثاني.

وأضاف البرازيلي فرناندينيو الهدف الرابع من تسديدة جميلة حول بها ركنية جيمس ميلنر (ق84).

واختتم المدافع الأرجنتيني مارتن ديميكيليس الخماسية من كرة وصلته امام المرمى وهو خال من الرقابة (ق88).

وبتلك النتيجة يستقر فولام في المركز الاخير بـ24 نقطة ويقترب من الهبوط للدرجة الأولى (شامبيونشيب).