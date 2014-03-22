هاتريك توريه يمنح مانشستر سيتي فوزًا خماسيًا على فولهام بالبريميرليج

إنتزع مانشستر سيتي المركز الثالث من آرسنال “المتراجع” بعد فوزه على ضيفه فولهام بخماسية نظيفة مساء السبت في إطار الجولة “31″ من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل “المتألق” توريه ثلاثية “هاتريك” في الدقائق “26 ضربة جزاء، 54 ضربة جزاء، و65 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء” وأضاف البرازيلي فرناندينيو لويس روزا الهدف الرابع في الدقيقة “82″، وإختتم الأرجنتيني مارتن ديميكيليس خماسية السيتيزن في الدقيقة “88″.

وشهدت المباراة طرد الفنزويلي فيرناندو اموريبيتا مدافع فولهام في الدقيقة 54 لحصوله على إنذارين “بطاقة صفراء مع كل ضربة جزاء للسيتيزن” ، بينما تألق زميله حارس المرمى ديفيد ستوكديل الذي أنقذ فولهام من هزيمة تاريخية في المقابل لا يسأل عن أهداف توريه الثلاثة وهدفي فيرناندينيو وديميكليس.

ورفع السيتيزن رصيده إلى “63 نقطة” ليتقدم للمركز الثالث على حساب آرسنال، الذي تراجع للمركز الرابع “62 نقطة” بعد خسارته المذلة أمام تشيلسي بسداسية نظيفة، وحافظ توريه ورفاقه على حظوظهم في المنافسة بقوة على لقب البريمييرليج حيث يفصله 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر “69 نقطة” ونقطتين عن ليفربول الثاني “65 نقطة”، بينما تجمد رصيد فولهام عند “24 نقطة” في المركز العشرين والاخير بقائمة البريمييرليج.

> جاءت المباراة من جانب واحد وكانت نسبة استحواذ أصحاب الأرض 68% مقابل 32% للضيوف متذيلي الترتيب، وتمكن توريه من تسجيل الهدف الاول من ضربة جزاءفي الدقيقة “26″، وتألق ستوكديل حارس فولهام نيجريدو وسيلفا ونصري وميلنر وكولاروف وإكتفت شباكه بهدف توريه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، عرقل اموريبيتا منافسه دافيد سيلفا داخل منطقة الجزاء لم يتردد حكم اللقاء في إحتسابها ضربة جزاء للسيتيزن وطرد اموريبيتا للانذار الثاني وتمكن توريه من ترجمة ركلة الجزاء الى هدف على يمين حارس فولهام في الدقيقة “54″، قبل أن ينجح توريه من اضافة الهدف الثالث له ولفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار حارس فولهام في الدقيقة “65″.

ودفع بيليجريني باللاعبين نافاس ورودويل ويوفيتيتش على حساب سيلفا وتوريه ونصري لتنشيط وسط ملعبه وتأمين فوزه الكبير على فولهام.

وأضاف فيرناندينيو الهدف الرابع من تسديدة صاروخية مرت على يسار ستوكديل في الدقيقة “84″، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل الارجنتيني ديميكيليس الهدف الخامس في الدقيقة “88″ لينتهي اللقاء بعدها بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.