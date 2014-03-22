بايرن يعبر ماينز بصعوبة ويؤجل تتويجه بالبوندسليجا للجولة القادمة

وجد فريق بايرن ميونيخ صعوبة كبيرة ليحقق الفوز خارج ملعبه على ماينز ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت بإستاد ” داي كوفاس آرينا ” ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني .

الفريق البافاري احتاج 82 دقيقة لفك الحصار الدفاعي للاعبي ماينز ، حيث تقدم بهدف باستيان شفاينشتايجر ، ثم أضاف ماريو جوتسة الهدف الثاني في الدقيقة 86 ، ليرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 76 نقطة ، ويتأجل تتويجه رسميًا بدرع ” البوندسليجا ” للجولة القادمة ، بعد فوز منافسيه بوروسيا دورتموند الوصيف 51 نقطة ، وشالكة صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة .

سيطر بايرن ميونيخ على الشوط الأول ، ولكن بلا فاعلية أو خطورة حقيقية على مرمى لوريس كاريوس حارس مرمى ماينز ، حيث سدد لاعبو الفريق البافاري 11 تسديدة على المرمى ، ولكن معظمها طائشة من ماريو ماندزوكيتش وديفيد آلابا ، وفرانك ريبري وتوني كروس .

وكاد آريين روبن أن يحرز هدفًا مبكرًا بعد مرور أربع دقائق ، إلا أن حارس ماينز أنقذ تسديدته ببراعة ، وعاد النجم الهولندي لتهديد مرمى أصحاب الأرض مجددًا بتسديدة قوية أخرجها حارس ماينز بصعوبة من الزاوية اليسرى .

وكان حارس الفريق البافاري ومنتخب ألمانيا ضيف شرف في أول 45 دقيقة ، اختفت الخطورة على مرماه تمامًا ، واكتفى فريق ماينز بتسديدتين ، إحداهما من نيكولاي مولر ، أمسكها نوير بثبات ، والأخرى من الكوري الجنوبي كو جا تشول أنشط لاعبي فريق ماينز في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف .

وفي الثواني الأولى للشوط الثاني ، كاد إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب وسط ماينز أن يقلب الطاولة على أبطال أوروبا والبوندسليجا ، عندما استلم تمريرة من زميله كريستوف موريتز ، ليسدد كرة قوية بيمناه في العارضة ، ثم عاد موتنيج لتهديد مرمى البافاري مجددًا بتسديدة أخرى فوق العارضة ، بعدها اختفت خطورة أصحاب الأرض تمامًا .

أجرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للبايرن تبديلاته لتنشيط الصفوف ، حيث شارك ماريو جوتسه مكان توماس مولر ، وشيردان شاكيري مكان آريين روبن ، ثم كلاوديو بيتزارو مكان ماندزوكيتش ، وأثمرت هذه العناصر البديلة في تحسن أداء البافاري في الشوط الثاني .

وصلت نسبة استحواذ الفريق البافاري على الكرة إلى 77% ، واكتفى فريق ماينز بالتكتل الدفاعي أمام مرماهم لوقف سيل التسديدات العديدة التي وصلت إلى 23 تصويبة من كروس ، وفرانك ريبري وباستيان شفاينشتايجر ، وديفيد آلابا ، وخافي مارتينيز وتوماس مولر قبل خروجه .

استسلم فريق ماينز ، وانهار صموده في الدقائق الأخيرة ، حيث انطلق النشيط شاكيري بالكرة ، ولعب كرة عرضية ، وضعها شفاينشتايجر برأسه في الزاوية اليمنى محرزًا الهدف الأول للبايرن والرابع له هذا الموسم في الدقيقة 82 .

ولم يترك أبناء جوارديولا الفرصة لمنافسهم لالتقاط أنفاسه من صدمة الهدف ، وأضاف الهدف الثاني بعد دقيقتين من كرة لعبها ريبري إلى ماريو جوتسه ليسددها في المقص الأيسر ، ليضيف اللاعب الشاب هدفه الثامن في الدوري الألماني هذا الموسم ، ويعزز فوز فريقه ، واقتناص ثلاث نقاط هامة في مشوار الدفاع عن لقب ” البوندسليجا ” .