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“تطبيق جديد” يساعدك في الهروب من أحبائك السابقين

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“تطبيق جديد” يساعدك في الهروب من أحبائك السابقين “تطبيق جديد” يساعدك في الهروب من أحبائك السابقين

New app helps you avoid your friends, exes

 

يعمل التطبيق “cloak” ، على تحديد موقع الأشخاص الذين يريد المستخدم الهروب منهم، وأتت الفكرة لمبتكره بريان مور بعد أن عاش تجربة الالتقاء بحبيبته السابقة بالصدفة.

تتلخص فكرة  التطبيق على تحديد المواقع من قائمة المعارف عبر خدمة “Check in” التي يلجأ إلها المستخدمون لإعلام معارفهم بالأماكن التي زاروها، إذ يعمل على تحديد مواقع الأشخاص الذين لا يرغب المستخدم في رؤيتهم من خلال ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يقتصر الآن على انستغرام وفور سكوير فقط لتفعيل الخدمة.

ويأمل القائمون على التطبيق أن يدخلوا فيسبوك ضمن هذه الخدمة عما قريب، لكن تويتر يتصف بصعوبته في تحديد مواقع المستخدمين.

ويقول شريك مور، كريس بيكر إن “فيسبوك وتويتر بمثابة مسرح علني نقوم فيه باستعراضات أمام الناس.. والآن يشعر بعض الناس بالإرهاق ويرغبون بالابتعاد عن دائرة الضوء.”

ورغم أن الهدف من التطبيق يعد بالأساس غير اجتماعي، إلا أن البعض بدأوا باستعمال التطبيق لمشاركة مواقعهم وصورهم عبر انستغرام، وتحديد موقع الأشخاص الذين يرغبون برؤيتهم.

ولاتخاذ الاحتياطات لكي لا يساء استعمال هذا التطبيق ويبدأ المستخدمون بالبحث عنك إن كنت ترغب بالابتعاد عن ساحة التواصل الاجتماعي قريباً، فننصح بتعديل إعدادات الخصوصية “privacy settings” على حساباتكم في وسائل التواصل وعدم مشاركة الأماكن التي تزورونها إن لم ترغبوا بأن يعلم الجميع مكانكم.

cnn

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