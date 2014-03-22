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الجارديان: 20% من الفتيات السوريات تزوجن تحت سن 16 عامًا

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الجارديان: 20% من الفتيات السوريات تزوجن تحت سن 16 عامًا الجارديان: 20% من الفتيات السوريات تزوجن تحت سن 16 عامًا

فتيات سوريات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لندن تتبنى مبادرة لمعالجة ارتفاع حالات الزواج للفتيات السوريات اللاجئات دون سن 16 عاما من قبل الآباء الذين يعتقدون أن زواج بناتهم سيحميهم من العنف الجنسي.

وأشارت الصحيفة إلى استضافة ديفيد كاميرون لقمة للفتيات بعد إصدار منظمة اليونيسيف تقريرا بشأن اللاجئات السوريات وأن هناك واحدة من خمس فتيات من اللاجئات السوريات يجبرن على الزواج.

ونقلت الصحيفة عن جوستين، وزير التنمية الدولية، أن بريطانيا تسأل شركاءها الدوليين للمساعدة المالية لتوفير أماكن آمنة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من الإيذاء الجنسي، كخطوة أولى وتبرعت البريطانية بـ6 ملايين جنيه إسترليني لمؤسسة خيرية متخصصة لضحايا العنف الجنسي، كجزء من حزمة المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأضاف جوستين أثناء مقابلته مع الجارديان بمناسبة الذكرى الثالثة للنزاع السوري: إن العديد من الفتيات السوريات تعدن لعائلتهن مرة أخرى بعد زواجهن، و20% من الفتيات السوريات تزوجن تحت سن 16 عامًا وكانت إحصائية صادمة.

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