تاتا: الفوز بالكلاسيكو فرصتنا الأخيرة للحفاظ على حلم الليجا

أكد الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو هو “الفرصة الأخيرة” لفريقه للحفاظ على حظوظه في الفوز بالدروي.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي، “إنها مباراة الفرصة الأخيرة، باقي تسع مباريات، وتقليص فارق نقطة واحدة يختلف كثيرًا عن سبع، الفرق الكبرى لا تخطئ هذا العدد من المرات، التعادل ليس نتيجة جيدة، نحتاج الفوز”.

وقد يحدد الكلاسيكو مصير الليجا، حيث يتصدر الفريق الملكي المسابقة بـ70 نقطة بفارق أربع نقاط عن البرسا صاحب المركز الثالث، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة بـ67 نقطة.

وأوضح مارتينو أن الفريق يجب عليه “اللعب بشكل جيد والاستحواذ على الكرة وإعداد الهجمة بشكل جيد، وعدم فقدان الكرة بشكل يسمح للريال بهجمات مرتدة، وتجنب المواجهات الفردية مع “جاريث” بيل وكريستيانو” رونالدو.

وحول موقف الفريق في البطولات الأخرى، قال إن نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام ريال مدريد أيضًا، “لن يتأثر” بنتيجة مباراة غد، مشيرًا إلى أن قرعة دوري الأبطال أسفرت عن مواجهة أتلتيكو مدريد “أحد أفضل ثلاث فرق في أوروبا حاليًا” في ربع النهائي.

وفيما يتعلق بكونها المباراة الأولى له في سانتياجو برنابيو، قال “سنحاول التفكير أكثر فيما فعلناه في مباراة مانشستر سيتي “في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها البرسا 2-1″ عما قدمناه أمام بلد الوليد “اللقاء الذي خسره البرسا بهدف دون رد”، لا يوجد شيء مختلف عما نفعله دائما، الوضع في الليجا يلزمنا بتقليص الفارق”.

وأضاف “بعد التعثر أمام بلد الوليد، ظهرنا بصورة مختلفة. وميسي في المقدمة، نشعر برغبة كبيرة في الفوز بمباراة غد. سنبذل كل ما في وسعنا لتقليص الفارق، منذ وقت طويل وفي كل المباريات المهمة يتألق ميسي، نأمل أن نقدم مباراة كبيرة”.

وكالات