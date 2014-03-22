تاتا مارتينو : نيمار واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم

امتدح مدرب برشلونة، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، مشيرًا إلى أنه يعد واحدًا من أفضل خمسة لاعبين في العالم وأنه سيبذل جهدًا كي لا يعتبر اللاعب نفسه عديم الجدوى.

وأكد مارتينو في مؤتمر صحفي عشية الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بالليجا، تعليقًا على جلوس اللاعب البرازيلي في مقاعد البدلاء أمام أوساسونا “7-0″ “نيمار قدم مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي، وهو واحد من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم”.

وأضاف في هذا الصدد “لست بحاجة لمباراة أو نصف مباراة لكي أؤكد امكانياته، وقريبًا سأسعى كي لا يشعر نيمار بأنه لاعب عديم الجدوى داخل صفوف البرسا، لأنه ليس كذلك”.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن قائمة أفضل خمسة لاعبين تضم أيضا نجم الفريق، مواطنه ليونيل ميسي، ومهاجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو.