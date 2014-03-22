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بالصور :احتفالية الأسبوع البيئي السادس يترجم صورة واقعية لإنتماء الطلاب لجامعتهم

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أعرب الدكتور عباس منصور ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن سعادته بنجاح إحتفالية الأسبوع البيئى السادس اليوم ، والصورة المثالية التى ظهر عليها طلاب الجامعة بحضورهم الكبير ، مؤكدا أن هذا الحضور يترجم صورة واقعية لإنتماء الطلاب لجامعاتهم.

من جانبة أكد منصور ، “أن هذا ليس بجديد على طلاب جامعة جنوب الوادى ، كما قدم الشكر للأسر الطلابية التى قامت بالترحيب بضيوف الإفتتاح من تلقاء أنفسهم ، وأثنى على جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصورة المشرفة التى أشاد بها الجميع ، مقدما الشكر للدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، وتنمية البيئة والعاملين بالقطاع .unnamed

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