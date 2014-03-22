إشتباكات بين طلاب مدرسة ثانوية وبعض الأهالى بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط ، يفيد وصول بلاغ من مديرة مدرسة الجامعة الثانوية الموحدة، بقيام 3 أشخاص بإقتحام المدرسة والإشتباك مع بعض طلاب الصف الثانى الثانوي ،والذي ترتب عليه إصابة أحد الأشخاص من المقتحمين للمدرسة .

> وبإنتقال الشرطة والإسعاف ، تم تحرير محضر بالواقعة و إستدعاء الطلاب للتحقيق معهم وجار العرض على النيابة.