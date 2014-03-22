منسقة بعثة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية: دمشق متعاونة منذ اللحظة الأولى

أكدت ، منسقة البعثة المشتركة لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية ، سيجريد كاج أن تعاون الحكومة السورية كان بناء منذ البداية ، متوقعة أن تنتهي المهمة في الوقت المحدد لها إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

وقالت “كاج” في تصريحات أوردها موقع “شام برس” اليوم إن الوضع الأمني كان دائما هو ما يقلق الأمم المتحدة ، والبعثة المشتركة، حيث إن بعض مواقع الأسلحة لم تكن مؤمنة ولم يكن الوصول إليها ممكنا ، نظراً للقتال الدائر بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة “.

شددت المنسقة ، على ضرورة استمرار عملية نزع الأسلحة وفق الموعد المحدد لها ، على الرغم من التحديات الأمنية.

وأشارت قائلة ، ”إن الهدف العام للعملية هو إزالة مرافق الإنتاج ، والمعدات المتخصصة ، ومواد الأسلحة الكيميائية ، لذا فإن برنامج إزالة الأسلحة الكيميائية معقد نوعاً ما ومبني على العديد من المكونات”

لافتة إلى أن جزءا تم تدميره أو تعطيله وظيفيا.

وألمحت إلى أن الجهود الحالية ، تتركز على إزالة المواد الكيميائية وخاصة غاز الخردل وهو المادة الوحيدة الجاهزة للاستعمال كسلاح كيميائي في سوريا، مشيرة إلى أن هذه المادة غادرت البلد فعليا منذ عدة أسابيع.

أ ش أ