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تونس تعلن اختطاف أحد دبلوماسييها في ليبيا

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تونس تعلن اختطاف أحد دبلوماسييها في ليبيا تونس تعلن اختطاف أحد دبلوماسييها في ليبيا

ليبيا- أرشيفية

قالت تونس يوم السبت إن أحد دبلوماسييها اختطف في العاصمة الليبية طرابلس بينما تكافح السلطات الليبية للحد من سطوة ميليشات مسلحة وإسلاميين قويت شوكتهم منذ الاطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل سنوات.

وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي لراديو شمس المحلي في تونس إن ديلوماسيا تونسيا خطف في طرابلس مضيفا إن سفير تونس بطرابلس أبلغه بالعثور على سيارة المختطف خاوية.

وقالت الإذاعة إن المختطف هو محمد بالشيخ روحو ، ويعمل موظفا بالسفارة التونسية في طرابلس.

وحثت وزارة الخارجية التونسية في بيان السلطات الليبية على بذل قصارى جهدها لاطلاق سراح المختطف وتأمين الحماية الضرورية للبعثة الدبلوماسية في ليبيا.

ويظهر خطف مثل هذا العدد الكبير من الدبلوماسيين الفوضى المستمرة في ليبيا بعد عامين من إسقاط القذافي حيث ما زال الثوار السابقون والاسلاميون المتشدددون المدججون بالسلاح يتحدون سلطة الدولة‭‭‬.

 

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