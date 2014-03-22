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مورينيو: صلاح سيكون من أهم لاعبي تشيلسي

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مورينيو: صلاح سيكون من أهم لاعبي تشيلسي مورينيو: صلاح سيكون من أهم لاعبي تشيلسي

صلاح بعد هدفه الأول مع تشيلسي

امتدح جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح قائلًا “صلاح سيكون نجم الموسم المقبل وسيكون من أهم لاعبي البلوز”.

وأحرز محمد صلاح هدف تشيلسى السادس فى مرمى أرسنال بعد دخوله المباراة كبديل لأوسكار فى الشوط الثانى من المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وأكد مورينيو خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة “أعتقد أن صلاح يحتاج وقت أكثر للتأقلم مع الفريق وأجواء اللعب فى الدورى الإنجليزى أكثر من الوقت الذي احتاجه شورله، ولكنه سيكون من أهم لاعبى الفريق خلال الموسم المقبل”.

يذكر أن تشيلسى تغلب على أرسنال بسداسية نظيفة اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدورى الإنجليزى، وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فى الدقيقة 67 بدلاً من البرازيلى أوسكار، وسجل هدف فريقه الأخير فى الدقيقة 71.

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