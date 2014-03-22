السلطات الليبية تخلي سبيل رئيس أركان الجيش الليبي السابق

أخلت السلطات الليبية اليوم سبيل اللواء سالم القنيدي ، رئيس أركان الجيش الليبي السابق ، بعد التحقيق معه.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الليبية لقناة “النبا” الأخبارية ، إن “السلطات الليبية أخلت سبيل رئيس أركان الجيش الليبي المكلف السابق سالم القنيدي بعد التحقيق معه.

وأضاف المصدر ، أن توقيف القنيدي ، فجر اليوم ، كان جراء عدم مثوله أمام السلطات الليبية الذي أبلغته خلال الفترة الماضية بأنه مطلوب للتحقيق معه حول بعض الاتهامات.

وكانت مصادر بوزارة الدفاع الليبية ، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم توقيف رئيس الأركان الليبي المكلف السابق ، اللوء سالم قنيدي ، مشيرة في الوقت ذاته إلي أن اللواء قنيدي متهم بمخالفة الأوامر وحضور اجتماعات غير شرعية وظهوره في وسائل الاعلام بشكل مخالف.

أ ش أ