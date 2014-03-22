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ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية .. وسعيد بنتيجة اللقاء

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ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية .. وسعيد بنتيجة اللقاء ميدو : لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية .. وسعيد بنتيجة اللقاء

ميدو

أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بلاعبي فريقه، مؤكدًا أنهم نفذوا المطلوب منهم والسيناريو المرسوم من جانب الجهاز الفني وحققوا نتيجة مميزة بالتعادل السلبي أمام نكانا ريد ديفلز ، جعلت الزمالك قريبًا من الوصول إلى دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وأوضح ميدو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي “الزمالك” أنه سعيد للغاية بالأداء المميز للاعبي الفريق الذين كانوا على قدر المسئولية، والنتيجة التي أكد أنه راض عنها تمامًا بالرغم من أن الزمالك كان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف لكرات خطيرة لحازم إمام الذي غير من أداء الفريق منذ نزوله ولولا احتساب تسلل ضده في كرتين لنجح الفريق في التسجيل .

وشدد المدير الفني للزمالك على أن النتيجة متميزة إلى حد بعيد ودافع قوي بالنسبة لفريقه للاستمرار وتحقيق نتيجة طيبة في لقاء العودة وحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية الأفريقي .

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