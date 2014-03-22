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استمرار إعتصام طلاب مدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية لليوم الثامن

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استمرار إعتصام طلاب مدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية لليوم الثامن استمرار إعتصام طلاب مدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية لليوم الثامن

واصل طلاب مدرسة المدينة المنورة ، بمنطقة السيوف بالإسكندرية ، إعتصامهم داخل المدرسة لليوم الثامن على التوالى، رافضين تسليم إدارة المدرسة إلي الإدارة الجديدة المعينة من قبل وزارة التربية والتعليم ، وذالك بعد تأميم المدرسة وتغيير إسمها إلي مجمع ٣٠ يونيو ، بناء على قرار وزير التربية والتعليم، وذلك للمخالفات المتواجدة داخل المدرسة التى يديرها تنظيم الأخوان من اجل أبناء الجماعة.

من جانبه قال الدكتور محسن زمارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، ” إذا إستمر الوضع على ما هو عليه بمدرسة المدينة المنورة، ولم يقوم أصحاب المدرسة بتسليمها للإدارة الجديدة، سوف نتخذ عدة إجراءات ضدهم ، ومنها إمتحان آخر العام فى مدرسة أخرى فترة مسائية ، ولم تعتمد أعمال السنة الدراسية  ، وسيتم إلغاء ترخيص المدرسة مع بداية عام 2014-2015 ، بالإضافة الى عدم قبول طلاب جدد ، مع تحويل الطلاب الحاليين إلى مدارس أخرى”.

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