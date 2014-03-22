الإسكندرية : تأجيل قضية اشتباكات جمعة تفويض الجيش لـ 12 إبريل المقبل

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية ، نظر القضية المتهم بها 76 متهماً من المحسوبين علي جماعة الإخوان المسلمين إلي جلسة 12 أبريل المقبل ، وذلك لحين ورود التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهمين الأول والثاني ؛ حيث يواجهان اتهامات بالقتل العمد وإثارة الذعر والتحريض علي الجيش والشرطة فيما عرف بفعاليات “جمعة التفويض”.

> واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلساتها إلي شهادة الشيخ حاتم فريد – إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، وخمسة ضباط شرطة بقطاع الأمن المركزي والمباحث الجنائية ، إلي جانب فض أحراز القضية التي تضمنت فوارغ طلقات نارية ، وعرض عدد من مقاطع الفيديو التي تنا0ولت الأحداث.

> وأحالت النيابة القضية إلي المحاكمة ، بعد إجراء التحقيقات مع 76 متهماً من المحسوبين علي جماعة الإخوان المسلمين، لمشاركتهم في الاشتباكات التي وقعت 26 يوليو العام الماضي فيما عرف بأحداث “جمعة تفويض الجيش”.

ووجهت لهم اتهامات بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات ، والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف ; لترويع المواطنين وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب ، بالإضافة إلي المشاركة في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.

> وشهد محيط محكمة الجنايات ، تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة ، والقوات المسلحة لتأمين نظر الجلسة، حيث شهدت المحكمة خلال الأسبوع الماضي العثور علي عبوة ناسفة محلية الصنع.