محلب يوجه بتوفير الرعاية وتطوير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

قام المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت بجولة تفقدية زار خلالها ثمانية مواقع مختلفة فى منطقة مصر القديمة ومحيطها، استهلها بزيارة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لوزارة الثقافة، وتعرف على الأنشطة التى يقوم بها المركز، ووجه بتطويره وتوفير الرعاية اللازمة له من أجل الحفاظ على تراث مصر من تلك الحرف والارتقاء بمستوى مهارة العمال والفنيين.

عقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء مقلب تجميع القمامة جنوب غرب منطقة بطن البقرة، وأصدر تعليمات بتطهير المقلب، ثم توجه بعدها لزيارة منطقة حفريات أثرية بأبى قرن، وتفقد مخزن الآثار الإسلامية ومخزن متحف الحضارة.

وانتقل محلب بعد ذلك لزيارة منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وبدأها بزيارة دير وكنيسة مارجرجس اليونانية، حيث كان فى استقباله البابا تيودوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر وسائر عموم إفريقيا، وسفير اليونان بالقاهرة، حيث قام محلب بتفقد أعمال الترميم بالكنيسة والتقى بالمتبرع اليونانى الذى تكفل بنفقات الترميم.

وقد أبلغ البابا تيودوروس الثانى رئيس الوزراء بوجود طلب من أسرة يونانية حول استعدادها للتبرع لبناء مستشفى تلحق بالكنيسة وتعالج بالمجان.

> وأشاد محلب بالعلاقات المصرية اليونانية التى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ وما للبلدين من حضارة قديمة،كما وجه بقيام أجهزة الدولة والمحليات بالعمل على تطوير منطقة مجمع الأديان والتى تعبر عن سماحة الشعب المصرى.

كما زار محلب الكنيسة المعلقة حيث وجّه بسرعة عقد اجتماع مع وزير الآثار والجهات المعنية لبحث حالة الكنيسة وترميمها، كما طلب عرض تقرير عاجل عن حالة الأديرة والآثار الدينية بالمنطقة، وخلال تواجده، التقى محلب بعدد من السائحين الصينيين وتبادل معهم الأحاديث الودية عن رحلتهم إلى مصر، داعياً إياهم لزيارة مصر مجدداً.

بعدها توجه رئيس الوزراء إلى جامع عمرو بن العاص وتفقد حالة المسجد وأعمال الترميم الجارية به، كما أدى صلاة العصر بالجامع، كما تفقد مسجد “عابدى بك” التاريخى، واستفسر عن وجود منزل مخالف داخل حرم المسجد وأمر بوقف أعمال هذا المنزل فوراً وإزالة هذه التعديات، كما التقى بعدد من سكان المنطقة واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.