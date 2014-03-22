ديمة بياعة تستعد لزفافها قريباً

بعد أسبوع واحد على عقد قرانها في أبو ظبي، قصّت الفنانة السورية ديمة بياعة شريط مشاهدها في مسلسل "وش رجعك" مع المخرجة رشا شربتجي.

تؤدي بياعة في العمل الخليجي دوراً نوعياً، تستغلّ فيه إجادتها اللّغة الإنجليزية عبر شخصيّة "كلوديا" الفتاة البريطانية على أن تنتقل لاحقاً إلى لندن لتصوير بقيّة المشاهد.

وكانت بيّاعة قد انتهت مؤخّراً من تأدية دور البطولة في مسلسل "لو"، مع المخرج سامر برقاوي، وجسّدت فيه شخصيّة "سارة"، وهي امرأة متزوجة، تعيش حياتها بشكل طبيعي، لكنها تعاني من مشكلة عدم الإنجاب.

بعيداً عن الدراما، تحتفل ديمة بياعة بزفافها على خطيبها أحمد الحلو، مطلع الصيف المقبل، في مدينة فاس المغربية، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء.

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