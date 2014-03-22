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فينجر في ليلته الـ1000: واحد من أسوأ أيام حياتي

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فينجر في ليلته الـ1000: واحد من أسوأ أيام حياتي فينجر في ليلته الـ1000: واحد من أسوأ أيام حياتي

عاش أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أحد أسوأ أيام حياته، على حد وصفه.. رغم أن ذلك حدث يوم احتفاله بخوض 1000 مباراة مع المدفعجية.

أرسنال سقط في ستامفورد بريدج أمام تشيلسي بستة أهداف من دون رد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم توجيه سؤال لفينجر "هل هذا اليوم الأسوأ في حياتك".

فأجاب البروفسور الفرنسي "بالتأكيد.. إنه أحد أسوأ أيام حياتي".

وكان تشيلسي قد سجل هدفين في الدقائق العشر الأولى من المباراة، قبل أن تزداد مصيبة أرسنال ويخرج مدافعه كارين جيبس مطرودا وترتفع النتيجة لـ3-0 من ركلة جزاء نفذها إدين أزار.

وأضاف فينجر "المباراة انتهت في الدقيقة 20، وكان علينا عيش باقي الدقائق الطويلة حتى صافرة النهاية".

وتابع "بالتأكيد لم نتدرب طوال الاسبوع حتى نعيش هذه اللحظة".

وتحمل فينجر المسؤولية في الهزيمة، مفصحا "أنا المسؤول عن الفريق وأتحمل ما حدث".

وأردف "الآن أنتظر رد الفعل في مباراة ستوك سيتي المقبلة.. من الأفضل للفريق ككل ألا نتحدث حاليا عن الأخطاء التي حدثت بشكل كبير".

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فيديو اليوم السابع