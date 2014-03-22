محافظة الإسكندرية تبدأ مشروع مبادرة فصل القمامة من المنبع‎

حضر اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية ، وعمرو شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، إحتفالا أقامته مديرية الشباب والرياضة ، لبدء مشروع مبادرة فصل القمامة من المنبع ، تحت شعار (الاسكندرية تبدأ بنفسها) وذلك فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة بالثغر.

وفي كلمته، أكد المحافظ على أهمية وجود حملات توعيه وضرورة ، أن تبدأ من داخل المدارس لنجاح هذه المبادرة ، وذلك بإقامة ورش عمل لتدريب الشباب من منطلق الإسكندرية تبدأ بسواعد شبابها ، وسيتم عمل إستمارات خاصة للمتطوعين وبطاقات تعريف لهم .

جدير بالذكر ،أن هذه المبادرة تهدف لإعادة نظافة وحماية البيئة من خلال عمل صناديق بألوان مختلفة لتسهيل عملية فصل القمامة ، وسيتم توزيع بعض الملصقات على المواطنيين السكندريين لتوعيتهم ، وستبدأ هذه المبادرة ب 8 مراكز شباب ثم تنطلق الى جميع أحياء المحافظة .