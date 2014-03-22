ضبط 22 كيلو بانجو بـ”أسوان”

تمكنت مباحث ادفو من ضبط 22 كيلو بانجو مع عاطلين فى حملة امنية شاركت فيها مباحث المخدرات وتمكنت الحملة من ضبط كلامن شريف محمد مصطفي 43 سنة عاطل ومقيم خور الزق وبحيازته عدد 56 لفافه ورقيه بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت 12 كيلو تم تحريز المضبوطات.

تحرر المحضر رقم 2254 اداري ادفو كما تمكنت الحملة من ضبط المدعو مسلم محمد الامير محمد وشهرته مسلم الدري 47 سنة عاطل ومقيم كلح القاره والسابق ضبطه في قضايا اخري وبحيازته عدد 3 لفافه ورقيه بداخلهامخدر البانجو وزنت 10 كيلو ومبلغ مالي كبير تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 2252 اداري ادفو وجارى عرض المتهمين على النيابة .