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الأهلي يطلب نقل مباراة بنغازي إلى استاد القاهرة أو المكس

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الأهلي يطلب نقل مباراة بنغازي إلى استاد القاهرة أو المكس الأهلي يطلب نقل مباراة بنغازي إلى استاد القاهرة أو المكس

أرسل الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه نقل مباراة أهلي بنغازي إلى استاد القاهرة أو المكس بدلا من الجونة والذي تم تحديده من قبل الأمن.

وكان الأمن قد وافق على حضور الجماهير لمباراة الأهلي وأهلي بنغازي على أن تقام المباراة في ملعب الجونة يوم السبت المقبل.

وأكد هادي خشبة للموقع الرسمي للأهلي أنه قد تقدم بطلب رسمي من أجل نقل مباراة الفريق إلى استاد القاهرة أو استاد المكس بدلا من الجونة.

يذكر أن الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف ويحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل الصعود لدور الـ16 من البطولة.

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