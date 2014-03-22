أنشيلوتي: نسيت أن أخر فوز لي على برشلونة كان في 2004

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني يوم السبت أن "الوقت قد حان" للفوز على برشلونة في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما الأحد.

ويعد هذا الكلاسيكو الثاني الذي يخوضه أنشيلوتي، بعد أن خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في كامب نو بهدفين مقابل واحد، ويحاول فيه الفوز على البرسا، المهمة التي لم يفلح فيها منذ 2004 حينما كان مديرا فنيا لميلان الإيطالي.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي "لقد نسيت أن المرة الأخيرة التي فزت فيها على برشلونة كانت في 2004. لقد كان الوقت بالنسبة لي للفوز على البرسا. ولحسن الحظ لدينا لاعبون فازوا على البرسا. اللاعبون سيساعدونني على تحطيم هذه الأرقام".

وأشار أنشيلوتي إلى إن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة "بحالة جيدة. كل اللاعبين متاحون. بنزيمة تعافى بشكل جيد. تدرب مع الفريق، دون مشكلة. إسكو يعاني من رشح، لكنه تمرن بشكل طبيعي. الفريق بحالة جيدة".

وصرح "انها مباراة صعبة. دائما ما تكون تحت نفس الضغوط. المباراة هامة للغاية بالنسبة لليجا. انه لقاء مختلف بالنسبة للفريقين"، مشيرا "نسعى لتقديم أفضل مستوى لدينا. نشعر برغبة كبيرة في الفوز".

وأضاف "في الفريقين هناك لاعبون بامكانهم الفوز بالمباراة بمفردهم. الفرق سيكون في العمل الجماعي. الفارق لن يكون في المهارات الفردية وحدها. اللقاء سيكون من نصيب الفريق الذي يقدم مستوى أفضل".

وأكد أن فريقه لا يفكر في التعادل، مشيرا "نتقدم بفارق ضئيل، ولكننا سنفعل كل ما في وسعنا للفوز بهذه المباراة".

وقال "أرى مباراة هادئة. سنستعد للمباراة كالعادة. لا أحتاج لأن أقول للاعبين شيئا اضافيا. لديهم خبرات تفوق خبرتي في مواجهة البرسا. يتم الاعداد للمباراة بشكل طبيعي. هناك ضغط وحافز في هذه المباراة".

وأوضح أن تشكيلة البرسا "لن تغير شيئا" في طريقة استعداده للمباراة، مشيرا "انه قرار يعود إلى (المدير الفني لبرشلونة خيراردو "تاتا") مارتينو. نعرف أننا سنواجه فريقا قويا للغاية".

وتابع "في مباراة الذهاب لم نلعب اللقاء بأكلمه على نحو جيد. فقط جزء من المباراة. سنحاول لعب 90 دقيقة بمستوى جيد في البرنابيو".

وأضاف أن البرسا "لديه فلسفة واضحة للغاية. لديه طريقة في اللعب، ولا أعتقد أنها ستتغير. الريال كذلك سيحاول فرض فلسفته".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن نجم فريقه جاريث بيل "اعتاد اللعب في مركز الجناح الأيمن. والآن وصل الفريق إلى نقطة الاتزان. لن نقوم بشيء خاص لهذه المباراة. انه بحالة بدنية جيدة للغاية. بالتأكيد سيقدم مباراة كبيرة".

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو شدد أنشيلوتي على أنه "دائما الأفضل. ولا يزال يلعب بمستوى كبير".