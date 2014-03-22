' رونالدو لاعب من كوكب آخر '

مدريد، (إفي): أكد الصربي رادومير أنتيتش، المدرب السابق لريال مدريد وبرشلونة السبت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب "من كوكب أخر" وذلك عشية لقاء فريقه ريال مدريد أمام برشلونة الأحد في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية حول أهم لقاء في الدوري المحلي الإسباني بين الملكي والعملاق الكتالوني الذي يجمع بين نجمي الفريقين رونالدو وليونيل ميسي"اللاعبان يسجلان الأهداف والبرتغالي من كوكب أخر. إنها مباراة يجب أن تكون كلاعب على قدر المسئولية. غالبية الفرق تخسر المباراة قبل أن تطأ أرضية البرنابيو. تشعر بضغط يصعب تفسيره".

كما سلط الضوء أيضا على البرازيلي نيمار، واصفا إياه بالموهوب للغاية ويحظى بمهارات عالية، ولاعب خط وسط ريال مدريد تشابي ألونسو الذي قال عنه بأن قدراته ليست مستغلة بالشكل الأمثل حيث إنه يعد أحد أفضل اللاعبين الذين يسددون كرات من "مسافات متوسطة".

وأشاد بكارليس بويول، قلب دفاع البرسا، واهتمامه بعمله في الفترة الذي كات يتولى فيها قيادة العملاق الكتالوني.