قلق في تشيلسي من إصابة إيتو

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قلقا من إصابة نجمه الكاميروني صامويل إيتو خلال لقاء أرسنال.

إيتو شارك بهدف في سداسية تشيلسي بمرمى المدفعجية قبل أن يخرج مستبدلا ويدخل في مكانه فرناندو توريس.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "إيتو إصابته في العضلة، اللاعب يظن أن الإصابة ليست كبيرة".

ثم استدرك "لكن العضلة الخلفية لها مشاكلها الخاصة".

ويعول مورينيو على إيتو في قيادة خط هجوم تشيلسي، في حين يلعب توريس وديمبا با دور الثنائي البديل للكاميروني المخضرم.

ويلعب تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي، وكذلك يواجه باريس سان جيرمان في دور الثمانية من أبطال أوروبا.