أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قلق في تشيلسي من إصابة إيتو

Google+ Print
قلق في تشيلسي من إصابة إيتو قلق في تشيلسي من إصابة إيتو

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قلقا من إصابة نجمه الكاميروني صامويل إيتو خلال لقاء أرسنال.

إيتو شارك بهدف في سداسية تشيلسي بمرمى المدفعجية قبل أن يخرج مستبدلا ويدخل في مكانه فرناندو توريس.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "إيتو إصابته في العضلة، اللاعب يظن أن الإصابة ليست كبيرة".

ثم استدرك "لكن العضلة الخلفية لها مشاكلها الخاصة".

ويعول مورينيو على إيتو في قيادة خط هجوم تشيلسي، في حين يلعب توريس وديمبا با دور الثنائي البديل للكاميروني المخضرم.

ويلعب تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي، وكذلك يواجه باريس سان جيرمان في دور الثمانية من أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع