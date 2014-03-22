عارف : لم يصدر تأكيد رسمي بوقف نشاط صالون الثورة في “بيت الأمة”

قال الإعلامى شريف عارف -مدير برنامج ندوات “صالون الثورة ” بمتحف بيت الأمة- إنه لم يصله حتي الآن تأكيد رسمى من وزارة الثقافة بإلغاء أو وقف نشاط الصالون، بعد أزمة إلغاء ندوة حمدين صباحى التي كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 3 إبريل المقبل.

وقال في بيان صادر عن الصالون أنه فوجىء ببيان من قطاع الفنون التشكيلية، السبت، ينفي علمه بتنظيم ندوة صباحى، مؤكدًا أن القطاع كان على علم بموعد تنظيم الندوة، وأن إدارة القطاع طلبت تأجيلها لمدة أسبوع من 27 مارس حتي 3 إبريل، لاستكمال بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بتجهيزات المسرح الذي ستقام عليه الندوة.

وأضاف عارف أنه أجرى اتصال هاتفى مع وزير الثقافة مساء الجمعة، أكد له فيه ” أن الوزارة ستوقف أي أنشطة متعلقة بمرشحى الرئاسة، وأنه لا مانع من استضافة سياسيين لا يمثلون أى من حملات مرشحى الرئاسة .

وأوضح عرب في الاتصال أن هذا القرار جاء بناء على مشاورات مع قيادات الوزارة التي أيدت الموقف،لافتَا إلى أنه قد أكد لوزير الثقافة تفهمه الكامل لقرار الوزير.

ووصف ” عارف ” البيان الذي أصدره قطاع الفنون التشكيلية اليوم السبت بـ ” الهزلي ” لأنه تناقض تمامًا مع تصريحات الوزير، ويفتقد لأبسط قواعد المهنية في البياينات الرسمية.

وطالب عارف بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لوقف ما أسماه بـ” المهزلة “، على اعتبار أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية لم يكلف نفسه بقراءة مذكرة مشروع “صالون الثورة “.