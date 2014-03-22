المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إعتماد جامعة الوادي الجديد

صرح اللواء محمود خليفة ، محافظ الودى الجديد ، “أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إعتماد جامعة الوادى الجديد “، وأضاف ، “أن الزيارة التى قام بها السادة روساء جامعات المنيا ، وطنطا ، وقناه السويس ، الأسبوع الماضى ، إنتهت الى إعتماد جامعة الوادى الجديد ، والتى تضم كليات العلوم والزراعة والطب البيطرى والتربية الرياضية والآداب “.

من جانبة أكد خليفة ، “أن المحافظة خصصت 300 فدان شمال مدينه الخارجة ، حيث تعد من أكبر مساحات للجامعات المصرية.

ونوه بان العمل يتم فى مبنى لجامعة شمال مدينه الخارجة فى كليات الزراعة والطب البيطرى وتم حفر بئرين مياة للجامعة.