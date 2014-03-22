حكم قضائي ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة ، اليوم السبت , برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل ، والغاء قرارت تعينهم إلغاءاً مجرداً وإلزام وزارة العدل بضرورة اتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق اتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد المدبوح ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشاريين محمد شطيفة ، وطارق فيصل ، وبحضور المستشار محمد عبد الحافظ مفوض الدولة وسكرتارية صبري سرور.

طالبت الدعوي التي حملت الدعوي رقم 895 لسنة 59 قضائية، بأحقية “أسماء عبد الوهاب ” ابنة المدعي في التعين في وظيفه علي الدرجة الرابعة بأحد المحاكم التابعة لوزراة العدل، بعد أن خلي سجل الأسماء المختارين للوظيفة من اسم ابنته، رغم توافق حالتها مع كل الشروط التي نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة .