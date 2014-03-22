بالفيديو .. هدف وتلاعب بسانيا وانفجار مورينيو في ملخص لمسات صلاح أمام أرسنال

سجل محمد صلاح جناح تشيلسي هدفا رائعا، وأرهق بكاري سانيا ظهير أرسنال وانفجار جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق فرحا بالهدف المصري أبرز ما جاء في ملخص ميسي المصري أمام المدفعجية.

صلاح اشترك في الدقيقة 67 بدلا من أوسكار، ومع أول لمسة نجح في المرور من لاعبي أرسنال.

ومن تمريرة ماتيتش الرائعة وصلت لصلاح الذي ضرب دفاع المدفعجية وسجل الهدف الأول له بقميص الزرق، تبعه انفجار مورينيو واحتفاله بهدف صلاح.

أما سانيا فكان هو المتضرر الأكثر من دخول صلاح، فقد تألق اللاعب المصري أمامه ونجح في المرور منه أكثر من مرة، ولجأ الظهير الفرنسي للعنف لإيقافه.

شاهد ملخص لمسات صلاح