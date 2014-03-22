أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. هدف وتلاعب بسانيا وانفجار مورينيو في ملخص لمسات صلاح أمام أرسنال

Google+ Print
بالفيديو .. هدف وتلاعب بسانيا وانفجار مورينيو في ملخص لمسات صلاح أمام أرسنال بالفيديو .. هدف وتلاعب بسانيا وانفجار مورينيو في ملخص لمسات صلاح أمام أرسنال

سجل محمد صلاح جناح تشيلسي هدفا رائعا، وأرهق بكاري سانيا ظهير أرسنال وانفجار جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق فرحا بالهدف المصري أبرز ما جاء في ملخص ميسي المصري أمام المدفعجية.

صلاح اشترك في الدقيقة 67 بدلا من أوسكار، ومع أول لمسة نجح في المرور من لاعبي أرسنال.

ومن تمريرة ماتيتش الرائعة وصلت لصلاح الذي ضرب دفاع المدفعجية وسجل الهدف الأول له بقميص الزرق، تبعه انفجار مورينيو واحتفاله بهدف صلاح.

أما سانيا فكان هو المتضرر الأكثر من دخول صلاح، فقد تألق اللاعب المصري أمامه ونجح في المرور منه أكثر من مرة، ولجأ الظهير الفرنسي للعنف لإيقافه.

شاهد ملخص لمسات صلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه