غدا .. الإسماعيلى مع بطل أنجولا فى “الكونفدرالية “

يدخل فريق الإسماعيلي ، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة في صفوفه ، مواجهة صعبة في تمام الخامسة مساء بالغد علي ملعبة بالاسماعيلية أمام بترو اتلتيكو ، بطل أنجولا ، في ذهاب دور الـ16 الأول من كأس الاتحاد الافريقي ، الكنفيدرالية.

يرفع الزمالك ، شعار الفوز ، وبعدد وافرمن الأهداف حيث يسهل من مهمته في لقاء العودة علي ملعب 11نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواند ا ، يوم 30مارس الجاري.

وكان البرازيلي ريكاردو ، المديرالفني للإسماعيلي ، قد وضع اللمسات الأخيرة علي التشكيلة النهائية التي سيخوض بها مباراة غدًا من خلال المران الخفيف أمس والذي انتظم فيه جميع اللاعبين ، وتخلف عنه المصابين حسني عبدربه ، ومحمود متولي ، ومحمد زيكا وسامح عبدالفضيل.

وعلي صعيد آخر ، تأكد غياب شوقي سعيد عن المباراة للإيقاف ; بسبب تعرضة للطرد في لقاء ، أم كيه ايتشانتى ، بطل الكونغوالأخيرة بخلاف الثنائي عمروالسوليه ، والغاني جون أنطوي العائدين من الاصابة وسيكون الدفع بهما بحساب الأمر الذي يضع الجهاز الفني في ورطة حقيقية في ظل مباراة صعبة يحتاج فيها لتحقيق نتيجة يحسم بها الصعود بعيدا عن لقاء العودة .