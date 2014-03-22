مصر تشارك غدا في مؤتمر الأمن الرياضي العالمي الأول للشرطة بالكويت

مؤتمر الأمن الرياضي العالمي الأول للشرطة الذي تنظمه وزارة الداخلية الكويتية لمدة يومين بمشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة دولية وإشراف الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

وسيتناول المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد من أبرز الخبراء في مجال الأمن الرياضي محاور تتعلق بالجانب الأمني في البطولات والملاعب وسبل التصدي لظاهرة العنف والشغب والاعتداءات التي يتسبب فيها اللاعب أو الإداري أو المدرب أو الجمهور.

وقال رئيس الوفد المصري اللواء عماد الدين مدبولي إن وفد مصر سيركز في مشاركته في المؤتمر على موضوع مكافحة الشغب والعنف في الملاعب للاستفادة من تجارب الدول في القضاء على هذه الآفة التي تعتبر مصر من أكثر الدول التي عانت منها في الفترة الأخيرة وتسببت في إلغاء النشاط الرياضي هناك في أكثر من مناسبة.

وأعرب اللواء مدبولي عن ثقته في نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه لأن القيادات الكويتية في الرياضية الشرطية مشهود لها بالكفاءة وحسن التنظيم منوها بدعوة المنظمين لأبرز الخبراء في مجال الأمن الرياضي لضمان الاستفادة القصوى لجميع الحضور.

وقال رئيس الوفد العماني العقيد عبدالملك المزروعي في تصريح له أيضا أن المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال الذي يعتبر حجر أساس في إقامة المنافسات الرياضية موضحا أن الاتحاد العماني للشرطة ينسق مع نظرائه في الخليج والدول العربية بهدف التعاون للارتقاء بالرياضة الشرطية.

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