سخرية نشطاء ” فيسبوك ” بعد مبارة تشيلسي : هدف صلاح لن ينسينا “مجدي عبد الغني”

أشعل هدف اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح ، مواقع التواصل الاجتماعية “فيسبوك” و “تويتر” .

و تدول النشطاء ، صورا للحظة تسجيل صلاح للهدف ، كما تداولوا صورة سجود صلاح ، علي أرض ملعب تشيلسي الانجليزي .

و من التعليقات الساخرة : اوعا جول صلاح ينسيك جول مجدى عبد الغنى ، ابو صلاح ابن الناظر ، ما تجيب الجول ده علشان مصر ، العيال بتزق ف صلاح مابراحه عالواد لاعيبه مالهاش عازه اثلا ، انا مش مصدق نفسى يا لمبى ، ايوه بقااااا عبيلو واديلو بالوحده مش بالكيلوووه ابو صلاح ي كبيير .

يُذكر أن صلاح ، أحرز الهدف السادس في مرمي الارسنال ، بالدوري الانجليزي الممتاز .