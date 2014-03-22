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سخرية نشطاء ” فيسبوك ” بعد مبارة تشيلسي : هدف صلاح لن ينسينا “مجدي عبد الغني”

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سخرية نشطاء ” فيسبوك ” بعد مبارة تشيلسي : هدف صلاح لن ينسينا “مجدي عبد الغني” سخرية نشطاء ” فيسبوك ” بعد مبارة تشيلسي : هدف صلاح لن ينسينا “مجدي عبد الغني”

سجدة صلاح في ملعب ستامفورد

 

أشعل هدف اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح ، مواقع التواصل الاجتماعية “فيسبوك” و “تويتر” .

و تدول النشطاء ، صورا للحظة تسجيل صلاح للهدف ، كما تداولوا صورة سجود صلاح ، علي أرض ملعب تشيلسي الانجليزي .

و من التعليقات الساخرة : اوعا جول صلاح ينسيك جول مجدى عبد الغنى ،  ابو صلاح ابن الناظر  ، ما تجيب الجول ده علشان ، العيال بتزق ف صلاح  مابراحه عالواد لاعيبه مالهاش عازه اثلا ، انا مش مصدق نفسى يا لمبى ، ايوه بقااااا عبيلو واديلو بالوحده مش بالكيلوووه ابو صلاح ي كبيير .

يُذكر أن صلاح ، أحرز الهدف السادس في مرمي الارسنال ، بالدوري الانجليزي الممتاز .

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