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ارتادي الـ "Gym" بهذه الإطلالات الرياضية

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ارتادي الـ "Gym" بهذه الإطلالات الرياضية ارتادي الـ "Gym" بهذه الإطلالات الرياضية

في وقت درجت فيه الأزياء الرياضية، وبعد أن شاهدنا الأحذية الرياضية تكتسح عروض الأزياء الباريسية، مثل: "Dior " و" Chanel "، تكشف ماركة الأزياء الشهيرة" Topshop" عن تعاونها مع ماركة الأزياء الرياضية "Adidas Originals" في مجموعة أزياء عصرية أنيقة.
تعكس هذه المجموعة المكونة من20 قطعة أنوثة الشابات بطريقة شبابية، وتحتفل بتاريخ الماركة الرياضية الشهيرة "Adidas "، حيث يظهر الشعار بطريقة جميلة على معظم القطع فيها.
شاهدي معنا جميع قطع هذه المجموعة، وانتظري معنا إطلاقها بالمحلات في20 مارس .

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سيدتي