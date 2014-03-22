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بالفيديو...ربطة حجاب مميزة لعطلة الأسبوع

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بالفيديو...ربطة حجاب مميزة لعطلة الأسبوع بالفيديو...ربطة حجاب مميزة لعطلة الأسبوع

هل تبحثين عن كيفية التغيير في إطلالتك بالحجاب كونك مللت الروتين؟ الأمر بمنتهى البساطة، إذ يمكنك الحصول على ربطة حجاب مميّزة بسهولة؛ وكلّ ما تحتاجين إليه هو تنفيذ بعض الخطوات بإتقان.

تحتاجين إلى:
ـ حجاب قطني لتغطية الشعر.

-غطاء قطني خاصّ بتغطية الرقبة، أو يمكنك الاستعانة بـ"البادي" القطني ذي الياقة المرتفعة، بحيث يتمّ ربط الياقة بالغطاء القطني، ما يُسهم في تغطية الرقبة.
ـ دبابيس لتثبيت الحجاب.
-شيلة أو غطاء رأس خفيف.

تابعي الخطوات مع مها خالد خبيرة الماكياج وستايلات الحجاب في "سيدتي نت"، والتي صممت الستايل، وستنفذه بطريقة بسيطة:

 

إعداد ستايل الملابس والحجابات: مها خالد ـ حجاب كلينيك أبوظبي
الملابس والحجابات تقدمة: محل بيلوش فاشن للأزياء الإسلامية ـ أبوظبي
المكياج : صالون بولش للعناية بالأظافر وأكثر

تابعي الفيديو:

 

 

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