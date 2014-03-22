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نهاية المباراة - الزمالك 0-0 نكانا.. الأبيض يقترب من المجموعات

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نهاية المباراة - الزمالك 0-0 نكانا.. الأبيض يقترب من المجموعات نهاية المباراة - الزمالك 0-0 نكانا.. الأبيض يقترب من المجموعات

انتهت مباراة الزمالك ونكانا الزامبي بالتعادل السلبي.

أشرك أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مهاجمه أحمد علي بدلا من أحمد جعفر في الدقيقة 56.

بدأ الزمالك الشوط الثاني من مباراته أمام نكانا في دوري أبطال إفريقيا بشكل هجومي.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونكانا الزامبي في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بسلام على الفريق الأبيض بالتعادل 0-0.

هجمتان خطيرتان لنكانا على مرمى عبد الواحد السيد، الأولى أخرجها أحمد توفيق.. والثانية حارس الزمالك.

لم يشكل نكانا خطورة كبيرة على مرمى عبد الواحد السيد في النصف ساعة الأولى من المباراة.

ويحاول الزمالك مهاجمة مضيفه الزامبي من ناحية اليسار التي يشغلها محمد عبد الشافي وأمامه محمد إبراهيم.

ويبدأ عمر جابر لاعب وسط الفريق عمليات الإحماء استعدادا للمشاركة.

يدخل الزمالك مواجهة مجهولة جديدة أمام نكانا الزامبي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك بتشكيل هجومي إذ يدخل ميدو بالثنائي جعفر وعرفة السيد في خط الهجوم أضغط هنا لمعرفة التشكيل.

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