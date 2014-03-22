مباشر – تشيلسي 6-0 أرسنال.. صلاااااااح

اشترك محمد صلاح في الدقيقة 67 بدلا من أوسكار لقيادة هجوم تشيلسي ضد أرسنال عصر يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم تشيلسي على ضيفه أرسنال بخمسة أهداف من دون رد في المباراة التي يحتفل فيها المدفعجية بمرور 1000 مباراة له مع الفريق اللندني.

سجل أوسكار الهدف الخامس من تصويبة غير قوية، أخفق حارس أرسنال تشيزني في ردها.

أوسكار نفسه كان قد سجل الرابع من عرضية جميلة للبديل الإسباني فرناندو توريس.

وكان إدين أزار جناح تشيلسي قد أضاف الهدف الثالث لفريقه في مرمى أرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وطرد حكم المباراة كيران جيبز لاعب أرسنال، رغم أن تشامبرلين هو من أخرج تسديدة أزار من داخل منطقة الجزاء بيده.

خرج صامويل إيتو مهاجم تشيلسي مصابا في الدقيقة التاسعة، بعدما سجل الهدف الأول في مرمى أرسنال.. ليشارك فرناندو توريس بدلا منه.

وسجل الجناح الألماني أندريا شورلي الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى أرسنال في الدقيقة السابعة، بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله صامويل إيتو.

افتتح صامويل إيتو مهاجم تشيلسي التسجيل لفريقه في مرمى أرسنال في الدقيقة الخامسة.

وجاء هدف إيتو مستغلا هجمة مرتدة بدأها أندريا شورلي، ومرر له داخل منطقة الجزاء ليسدد المهاجم الكاميروني بيسراه.

يستضيف تشيلسي أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر تشيلسي المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أرسنال الثالث والذي لعب مباراة أقل.

المباراة هي رقم 1000 لأرسين فينجر في قيادة أرسنال.

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