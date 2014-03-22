بالفيديو - صلاح يسجل أول أهدافه مع تشيلسي في أرسنال

احتفل محمد صلاح نجم الكرة المصرية بهدفه الأول بقميص تشيلسي، بعدما دك مرمى أرسنال في حفلة أهداف زرقاء.

تشيلسي اكتسح ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مع الدقيقة 67 من عمر المباراة.

هذه النتيجة ساعدت جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على منح الفرصة لمحمد صلاح.

وبعد 5 دقائق من مشاركة صلاح، جاء الهدف السادس لتشيلسي حاملا توقيعه.

كرة طولية من نمنيا ماتيتش وصلت إلى صلاح الذي كسر مصيدة تسلل أرسنال وانفرد بمرمى حارس المدفعجية المسكين تشيزني.

ووضع نجم بازل والمقاولون العرب السابق الهدف بهدوء وحرفية، محتفيا بهدفه الأول.

واحتفى صلاح بالهدف بسجدة في ملعب ستامفورد بريدج.

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