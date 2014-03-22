أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - صلاح يسجل أول أهدافه مع تشيلسي في أرسنال

Google+ Print
بالفيديو - صلاح يسجل أول أهدافه مع تشيلسي في أرسنال بالفيديو - صلاح يسجل أول أهدافه مع تشيلسي في أرسنال

احتفل محمد صلاح نجم الكرة المصرية بهدفه الأول بقميص تشيلسي، بعدما دك مرمى أرسنال في حفلة أهداف زرقاء.

تشيلسي اكتسح ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مع الدقيقة 67 من عمر المباراة.

هذه النتيجة ساعدت جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على منح الفرصة لمحمد صلاح.

وبعد 5 دقائق من مشاركة صلاح، جاء الهدف السادس لتشيلسي حاملا توقيعه.

كرة طولية من نمنيا ماتيتش وصلت إلى صلاح الذي كسر مصيدة تسلل أرسنال وانفرد بمرمى حارس المدفعجية المسكين تشيزني.

ووضع نجم بازل والمقاولون العرب السابق الهدف بهدوء وحرفية، محتفيا بهدفه الأول.

واحتفى صلاح بالهدف بسجدة في ملعب ستامفورد بريدج.

شاهد الفيديو بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه