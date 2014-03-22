الاثنين..انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الـ55 لأمراض الصدر والدرن

تعقد الجمعية المصرية لإمراض الصدر والدرن، الاثنين المقبل، مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الـ55 للجمعية بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية، والدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ أمراض الصدر، والدكتورة سميحة العشماوى أستاذ أمراض الصدر.

ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها انتشار الأنفلونزا الموسمية (H1N1)، ومناقشة أسباب المرض والاستعدادات الخاصة لمواجهته، خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام والتقلبات الجوية المستمرة، بجانب أعداد المتوفين والمصابين بالمرض التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

كما يناقش المؤتمر أيضا، علاقة الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى بالرئتين، وتأثيره على الجهاز التنفسى واضطرابات التنفس أثناء النوم وانقطاع النفس أثناء النوم لمدة 30 ثانية،، والجديد فى مكافحة مرض الدرن المقاوم للعقاقير واستخدام المناظير فى علاج الحساسية، خاصة الحساسية المقاومة للأدوية، ومقاومة العدوى فى المستشفيات وكيفية منعها، بالإضافة للسدة الرئوية والربو الشعبى وأحدث طرق مقاومتهم.