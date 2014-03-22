صلاح على دكة البدلاء أمام أرسنال

استمر المصري محمد صلاح جناح فريق تشيلسي الإنجليزي في الغياب عن تشكيلة فريقه الأساسية بعد أن وضع جوزيه مورينيو إسمه ضمن اللاعبين البدلاء في مباراة أرسنال.

ولم يشارك صلاح كأساسي في أي مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بازل السويسري.

ودفع مورينيو بالألماني شورله والبلجيكي أزار والبرازيلي أوسكار خلف المهاجم الكاميروني صامويل إيتو فيما جلس صلاح وديمبا با وتوريس على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: بيتر تشك

الدفاع - أزبلكويتا - جون تيري - كاهيل - إيفانوفيتش

الوسط: ديفيد لويز - ماتيتش - أزار - أوسكار - شورله

الهجوم: إيتو