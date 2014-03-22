أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صلاح على دكة البدلاء أمام أرسنال

Google+ Print
صلاح على دكة البدلاء أمام أرسنال صلاح على دكة البدلاء أمام أرسنال

استمر المصري محمد صلاح جناح فريق تشيلسي الإنجليزي في الغياب عن تشكيلة فريقه الأساسية بعد أن وضع جوزيه مورينيو إسمه ضمن اللاعبين البدلاء في مباراة أرسنال.

ولم يشارك صلاح كأساسي في أي مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بازل السويسري.

ودفع مورينيو بالألماني شورله والبلجيكي أزار والبرازيلي أوسكار خلف المهاجم الكاميروني صامويل إيتو فيما جلس صلاح وديمبا با وتوريس على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: بيتر تشك

الدفاع - أزبلكويتا - جون تيري - كاهيل - إيفانوفيتش

الوسط: ديفيد لويز - ماتيتش - أزار - أوسكار - شورله

الهجوم: إيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع