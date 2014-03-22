شكوك حول مشاركة إسكو في الكلاسيكو لإصابته بأنفلونزا.. وعودة بنزيمة

مدريد، (إفي): باتت مشاركة إسكو لاعب ريال مدريد عن مواجهة برشلونة الأحد في الكلاسيكو محل شكوك بعد اصابته بأنفلونزا، دفعته للتغيب عن جزء من مران الفريق، حيث قام بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى التدريبات الجماعية بعد الآلام التي كان يشعر بها في عضلة الفخذ، وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية التي كانت قد أشارت في وقت سابق إلى غياب إسكو عن المران الجماعي.

كما عاد للتدريبات الجماعية الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي غاب عن مران الجمعة لاصابته بالحمى، وبيبي، الذي تعرض لنوبة حساسية.

وبدا بنزيمة متأثرا بالآلام التي كان يعاني منها، الا أنه شارك في التدريبات الجماعية.

ويواجه ريال مدريد الأحد برشلونة في الكلاسيكو الذي قد يحدد مصير الليجا، حيث يتصدر الفريق الملكي المسابقة بـ70 نقطة بفارق أربع نقاط عن البرسا صاحب المركز الثالث، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة بـ67 نقطة.