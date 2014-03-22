أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شكوك حول مشاركة إسكو في الكلاسيكو لإصابته بأنفلونزا.. وعودة بنزيمة

Google+ Print
شكوك حول مشاركة إسكو في الكلاسيكو لإصابته بأنفلونزا.. وعودة بنزيمة شكوك حول مشاركة إسكو في الكلاسيكو لإصابته بأنفلونزا.. وعودة بنزيمة

مدريد، (إفي): باتت مشاركة إسكو لاعب ريال مدريد عن مواجهة برشلونة الأحد في الكلاسيكو محل شكوك بعد اصابته بأنفلونزا، دفعته للتغيب عن جزء من مران الفريق، حيث قام بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى التدريبات الجماعية بعد الآلام التي كان يشعر بها في عضلة الفخذ، وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية التي كانت قد أشارت في وقت سابق إلى غياب إسكو عن المران الجماعي.

كما عاد للتدريبات الجماعية الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي غاب عن مران الجمعة لاصابته بالحمى، وبيبي، الذي تعرض لنوبة حساسية.

وبدا بنزيمة متأثرا بالآلام التي كان يعاني منها، الا أنه شارك في التدريبات الجماعية.

ويواجه ريال مدريد الأحد برشلونة في الكلاسيكو الذي قد يحدد مصير الليجا، حيث يتصدر الفريق الملكي المسابقة بـ70 نقطة بفارق أربع نقاط عن البرسا صاحب المركز الثالث، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة بـ67 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع