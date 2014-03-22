أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مويس: دي خيا بات الآن حارسا عظيما

Google+ Print
مويس: دي خيا بات الآن حارسا عظيما مويس: دي خيا بات الآن حارسا عظيما

/أ ش أ/ ألمح ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إلى بقاء الحارس الإسباني ديفيد دى خيا في صفوف الفريق وأنه سيقدم له عرضا جديدا لربطه في أولدترافورد في السنوات القادمة.

واستغرق الحارس الإسباني الشاب /23 عاما/ فترة كي يثبت أقدامه في صفوف الشياطين الحمر لكنه يعتبر حاليا الحارس الأول للفريق.

وأبرز دي خيا أهميته لمانشستر يونايتد في اللقاء الأخيرأمام نادي اوليمبياكوس في عودة دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي الذي نجح فيه الفريق في تحويل تأخره بهدفين في لقاء الذهاب إلى فوز بثلاثية للنجم الهولندي روبن فان بيرسي وصعوده لدورالثمانية للبطولة.

وقال مويس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس "ديفيد دي خيا رائع ،لقد جاء وهو حارس شاب جيد وأصبح الآن حارسا عظيما ولديه الكثير ليقدمه لمانشستر يونايتد".

وفيما يتعلق بتمديد عقد دي خيا الذي مازال أمامه عامين في عقده الحالي قال مويس "النادى سيحافظ دائما على لأفضل لاعبيه وكل اللاعبين الذين يشعر أنه في حاجة إلى جهودهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع