مويس: دي خيا بات الآن حارسا عظيما

/أ ش أ/ ألمح ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إلى بقاء الحارس الإسباني ديفيد دى خيا في صفوف الفريق وأنه سيقدم له عرضا جديدا لربطه في أولدترافورد في السنوات القادمة.

واستغرق الحارس الإسباني الشاب /23 عاما/ فترة كي يثبت أقدامه في صفوف الشياطين الحمر لكنه يعتبر حاليا الحارس الأول للفريق.

وأبرز دي خيا أهميته لمانشستر يونايتد في اللقاء الأخيرأمام نادي اوليمبياكوس في عودة دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي الذي نجح فيه الفريق في تحويل تأخره بهدفين في لقاء الذهاب إلى فوز بثلاثية للنجم الهولندي روبن فان بيرسي وصعوده لدورالثمانية للبطولة.

وقال مويس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس "ديفيد دي خيا رائع ،لقد جاء وهو حارس شاب جيد وأصبح الآن حارسا عظيما ولديه الكثير ليقدمه لمانشستر يونايتد".

وفيما يتعلق بتمديد عقد دي خيا الذي مازال أمامه عامين في عقده الحالي قال مويس "النادى سيحافظ دائما على لأفضل لاعبيه وكل اللاعبين الذين يشعر أنه في حاجة إلى جهودهم".