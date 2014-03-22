بلان يقلل من خطورة إصابة تياجو سيلفا

/أ ش أ/ أعرب لوران بلان المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اعتقاده بأن الإصابة التي لحقت بالبرازيلي تياجو سيلفا نجم دفاع الفريق في لقاء لورين الليلة الماضية الذي انتهى بالفوز بهدف نظيف ليست خطيرة.

وكان قلب الدفاع البرازيلي الدولي قد غادر أرض الملعب في الشوط الأول بعد اصطدامه بلاعب من لورين غير أن بلان أكد أنه تم التعامل مع الإصابة وأنها لا تبدو خطيرة كما كان يعتقد في البداية.

وقال بلان في تصريحات لشبكة بى إن سبورتس " تورم مكان الإصابة ووضع عليها كميات من الثلج ولكن لا يوجد شيء خطير رغم شدة ارتطامه باللاعب المنافس".

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بتجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية أشار المدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي إلى أن هذا الأمر ربما يحسم في المستقبل القريب بعد أن بدأت بالفعل المناقشات حول هذا الأمر مع إدارة النادي.